Gottardi/Menegatti in semifinale ad Agadir

AGADIR (MAROCCO)-Buone notizie giungono da Agadir (Marocco) dov’è in corso di svolgimento l’evento “Challenge” del Beach Pro Tour 2022. Nel tabellone femminile, infatti, dopo le due vittorie di ieri nella pool Marta Menegatti e Valentina Gottardi anche nella giornata di oggi hanno ottenuto due importanti successi che le proiettano direttamente nella gara valevole l’accesso in finale. Le azzurre quest’oggi hanno prima superato 2-1 (17-21, 21-11, 15-11) le statunitensi Stockman/Kraft negli ottavi di finale per poi aggiudicarsi 2-0 (21-14, 21-17) anche i quarti contro le tedesche Ittlinger/Schneider. La semifinale è in programma domani alle ore 10 contro le olandesi Piersma/Van Driel.