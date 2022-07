Conclusa a Latina la 1a giornata della 4a tappa Tour Lazio

LATINA- Si è conclusa la prima giornata di gare della 4a tappa dell' ICS Beach Volley Tour Lazio , in corso di svolgimento a Latina. Nella centralissima location di Piazza del Popolo, nell'ambito della manifestazione di sport e cultura "A braccia aperte", le coppie iscritte al torneo si stanno dando battaglia sportiva per primeggiare nel penultimo appuntamento della kermesse targata FIPAV Lazio, Istituto per il Credito Sportivo e Regione Lazio.

Nelle gare al femminile di sabato 23 luglio Annibalini-Barboni e Ditta-Sestini hanno conquistato il pass per le semifinali, alle quali si aggregheranno altre due squadre tra quelle rimaste in corsa (Rocci-Gless, Sciscione-Furlanetto, Barbieri-Cattani, Marrocco-Mancini e Ameri-Bisceglia). Nel tabellone maschile sono già certi di un posto tra le migliori quattro le squadre Ludovici-Skoreiko e quella composta dal vicecampione olimpico di Rio 2016 Totò Rossini con De Paola. Tailli-Cerasoli, Cerri-Boniotti, Tretto-Lemme, Capomaccio-Sambucci, Matteoni-Lelli e Ciccarelli-Beccaceci andranno a caccia nelle prime gare di domenica mattina degli altri due slot.

Sul campo da beach allestito in piazza è andata in scena anche una spettacolare esibizione di Foot Volley con protagonisti Max Tonetto, ex terzino della Roma, e Cesar, ex giocatore della Lazio. La dimensione internazionale dell'evento sarà ulteriormente confermata dalla sfida di pugilato tra Italia e Polonia, su un ring allestito dalla Boxe Latina alla presenza del Ct Patrizio Oliva. Ci sarà poi spazio per la Cultura e la Storia, con un incontro pubblico sulla storia di Latina, a cura del direttore di "Latina Oggi" Alessandro Panigutti, Daniele Vicario e dell'avvocato Cesare Bruni, e con la presentazione di un libro scritto da Claudio Donatelli, preparatore atletico della Nazionale di Roberto Mancini.