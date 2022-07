Gottardi/Menegatti terze ad Agadir

AGADIR (MAROCCO)- Si conclude al 3° posto il percorso di Marta Menegatti e Valentina Gottardi al torneo “Challenge” del Beach Pro Tour 2022 di Agadir (Marocco). Dopo aver ceduto 2-0 (21-19, 21-19) in semifinale alle olandesi Piersma/Van Driel, Marta e Valentina hanno sconfitto 2-0 (21-19, 21-16) le canadesi Nicole/Megane nella finale per il 3/4° posto.

Ancora un ottimo risultato per la coppia azzurra che, dopo il 2° posto ottenuto al “Future” di Madrid, il 5° posto conquistato ai Campionati del Mondo di Roma, il 1° posto al “Future” di Lecce e la conquista della Coppa Italia 2022 nella tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di Bellaria Igea Marina (RN), hanno ottenuto quest’importante risultato, dando così continuità al loro percorso di crescita, che sta già portando ottimi risultati.

Il cammino di Marta e Valentina ad Agadir ha preso il via direttamente dal main draw con due successi che gli hanno permesso di staccare il pass per gli ottavi di finale; successivamente le azzurre hanno superato gli Stati Uniti e la Germania, rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale per poi conquistare il terzo gradino del podio.

La coppia azzurra la settimana prossima sarà impegnata nella seconda tappa “Gold” del Campionato Italiano Assoluto in programma a Termoli (CB).