A Termoli la 2a tappa Gold del Campionato Italiano

TERMOLI (CAMPOBASSO)- Tutto pronto a Termoli (CB) per il secondo appuntamento “Gold” del Campionato Italiano “Perla Nera” 2022 di beach volley . Da domani venerdì 29 fino a domenica 31 luglio infatti, saranno il Lido Bahia Azzurra e il Lido Tricheco Beach a ospitare i migliori atleti del palcoscenico nazionale e non solo, in un evento che promette grande spettacolo.

Dopo i primi appuntamenti di Albisola Marina (SV), Montesilvano (PE), Beinasco (TO) e Bellaria Igea Marina (RN), primo evento Gold che ha messo in palio la Coppa Italia 2022, il Campionato Italiano Assoluto Perla Nera 2022 si appresta dunque a vivere in Molise il quinto evento diventato ormai di fondamentale importanza in vista delle Finali di Caorle (VE, 2-4 settembre).

Nel tabellone femminile, Marta Menegatti e Valentina Gottardi, reduci dal terzo posto ottenuto al torneo “Challenge” del Beach Pro Tour 2022 in Marocco, sono pronte a scendere sulla sabbia per difendere la Coppa Italia conquistata a Bellaria Igea Marina. Saranno presenti anche Giada Benazzi e Sara Breidenbach, coppia in grande forma reduce da importanti risultati nei primi quattro appuntamenti; ci saranno le azzurre Valentina Calì e Margherita Tega, Anna Pelloia e Reka Orsi Toth, le campionesse d’Italia in carica Giulia Toti e Jessica Allegretti, Michela Lantignotti e Francesca Michieletto coppia numero 3 del tabellone e tutte le altre migliori formazioni del circuito nazionale. Parteciperanno all’evento anche le olandesi Lisa Luini e Serena Vandermade.

Nel tabellone maschile saranno Daniele Lupo e Alex Ranghieri a difendere il titolo ottenuto a Bellaria Igea Marina. Con loro saranno presenti anche gli azzurri Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso e molte coppie italiane impegnate nel circuito internazionale come Davide Benzi e Carlo Bonifazi, Marco Viscovich e Tobia Marchetto, Manuel Aflieri e Mauro Sacripanti, Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, finalisti in Coppa Italia. Nel tabellone maschile a scontrarsi con le migliori coppie italiane ci saranno i giovani israeliani David Lanciano e Yoav Agassi.

IL PROGRAMMA-

Ore 10.15 Semifinale Femminile: Discovery + / Eurosport Player



Ore 11.00 Semifinale Femminile: Discovery + / Eurosport Player



Ore 12.00 Semifinale Maschile: Discovery + / Eurosport Player



Ore 12.45 Semifinale Maschile: Discovery + / Eurosport Player



Ore 14.00 Finale 3-4° posto Femminile: Discovery + / Eurosport Player



Ore 15.00 Finale 3-4° posto Maschile: Discovery + / Eurosport Player



Ore 17.00 Finale 1-2° posto Femminile : Eurosport 2 / Discovery + / Eurosport Player



Ore 18.00 Finale 1-2° posto Maschile: Eurosport 2 / Discovery + / Eurosport Player

IL CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO-

12-14 agosto, Cordenons (PN)

26-28 agosto, Catania

IL CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO “GOLD”-

29-31 luglio, Termoli (CB)

2-4 settembre, Caorle (VE)