Tour Lazio: conclusa ad Ostia la 1a giornata

ROMA -Una tappa scoppiettante, ricca di emozioni fin dalle prime gare del mattino, sta regalando all' ICS Beach Volley Tour Lazio una conclusione prestigiosa e altamente spettacolare. Al via dell'ultima tappa del torneo targato FIPAV Lazio, Istituto per il Credito Sportivo e Regione Lazio si sono presentate 22 coppie nel maschile e 19 nel femminile, facendo registrare con 41 squadre complessive il record di partecipazione dell'edizione 2022. Dopo gli appuntamenti di San Felice Circeo, Anguillara, Maccarese e Latina, il tour laziale arriva all'ultima curva con tutti i risultati in bilico.

Nell'evento organizzato con la collaborazione del Municipio X di Roma Capitale, targato per l'occasione Krapfen Paglia, hanno i numeri uno e due del tabellone maschile per punteggio, Manni-Vanni e Margaritelli-Marta, mente la coppia Matteoni-Lelli, in testa alla classifica generale dell'ICS con 175 punti è finita nel tabellone perdenti e dovrà continuare la risalita per arginare la rimonta prorompente del "ministro della difesa" Totò Rossini e del suo compagno Antonio De Paola, in grande spolvero durante la prima giornata di gare e decisi a prendersi la vetta della graduatoria per festeggiare l'ennesimo trionfo delle loro carriere già ricchissime dal punto di vista pallavolistico.

Nel femminile le teste di serie Giacosa-Boscolo hanno fin qui rispettato il pronostico vincendo tutte le sfide in cui sono state impegnate. Il "2 su 2" completato anche da Marrocco-Mancini e da Rocci-Gless nella giornata di sabato 30 luglio regalerà una domenica al cardiopalma con una di queste due coppie che si laureerà campione regionale tra le donne. Rocci-Gless, vincitrici a Maccarese, hanno 15 punti di vantaggio rispetto alle due ragazze di Latina, le quali potranno compiere il sorpasso soltanto precedendo in classifica le avversarie. I verdetti dell'ICS Beach Tour si decideranno sul filo.