A Termoli trionfano Menegatti-Gottardi e Alfieri-Sacripanti

TERMOLI (CAMPOBASSO)- Si è conclusa quest’oggi, presso il Lido Bahia Azzurra di Termoli (Campobasso) la seconda tappa “Gold” del Campionato Italiano Assoluto Perla Nera 2022 di beach volley . Una settimana intensa quella vissuta in Molise, iniziata prima con la tappa dedicata al Campionato Italiano Under 20 per poi terminare nel weekend con il secondo grande appuntamento dedicato ai migliori beachers del panorama nazionale. Il ricco fine settimane di gare, ha preso il via venerdì 29 luglio con le qualifiche per poi proseguire sabato con le gare del tabellone principale; quest’oggi invece si sono disputate le semifinali e finali.

A conquistare il primo gradino del podio nel tabellone femminile sono state ancora una volta Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le azzurre infatti, dopo avere conquistato la Coppa Italia a Bellaria Igea Marina, hanno fatto loro anche questo secondo appuntamento Gold della stagione. Le azzurre si sono rese protagoniste di un cammino che le ha viste dominare ogni singola partita senza perdere alcun set; le ragazze di coach Caterina De Marinis hanno prima ottenuto tre vittorie nel main draw, per poi fare loro anche la semifinale contro Alice Gradini e Federica Frasca, vinta con il risultato di 2-0 (21-13, 21-17). In finale Marta e Valentina hanno affrontato la forte coppia composta da Michela Lantignotti e Francesca Michieletto, autrici anche loro di un importante percorso. La coppia della nazionale è partita subito forte trovando un buon vantaggio (8-4); importante la reazione di Michela Lantignotti e Francesca Michieletto che con grande determinazione hanno provato una rimonta verso la fine del primo set (19-17). Valentina Gottardi però ha chiuso la prima frazione di gioco sul 21-17. L’inizio del secondo set è stato contraddistinto da un sostanziale equilibrio (8-8). La battaglia punto a punto è continuata fino al 18-17 per Menegatti/Gottardi che con un improvviso allungo hanno chiuso il match sul 21-19, conquistando così il secondo appuntamento GOLD del Campionato Italiano Assoluto Perla Nera 2022.

Valentina Gottardi è stata nominata miglior giocatrice del torneo.

Grande spettacolo sulla sabbia dell’Arena Centrale anche nella finale 3/4° posto che ha visto affrontarsi Sara Breidenbach/Giada Benazzi e Alice Gradini/Federica Frasca. Come da consuetudine tra le due coppie è sempre grande battaglia, come capitato anche nel 3° turno vincenti andato in scena nella giornata di ieri. A vincere di nuovo al tie break (21-15, 20-22, 15-13) e a salire dunque sul terzo gradino del podio sono state Breidenbach/Benazzi; per Sara e Giada si tratta di un altro importante risultato in vista delle finali di Caorle (VE) in programma dal 2 al 4 settembre.

A trionfare nel tabellone maschile invece sono stati Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti. I ragazzi allenati da coach Luigi Alfieri, dopo un percorso esaltante, in finale hanno superato al tie break 2-1 (18-21, 23-21, 15-8) Davide Benzi e Carlo Bonifazi. Una bellissima partita che ha deliziato la calda tribuna del Campo Centrale e tutti i tifosi sintonizzati su Eurosport. Partita cominciata con il piglio giusto dai campioni di Termoli che si sono portati subito avanti (5-1). Veemente è stata la reazione dell’esperta coppia Bonifazi/Benzi che ha prima trovato il pareggio (10-10) e poi piazzato l’allungo decisivo per la chiusura del set (21-18) in proprio favore. Equilibrio che ha regnato per tutta la seconda frazione (19-19) con Carlo Bonifazi e Davide Benzi che sono stati molto vicini alla chiusura del match (20-19), ma la grinta e la voglia di non mollare di Alfieri/Sacripanti ha rovesciato le sorti della partita; Manuel e Mauro hanno annullato il match point per poi chiudere sul 23-21. Sulle ali dell’entusiasmo i beniamini del pubblico hanno fatto loro anche il tie break sul 15-8, conquistando così il primo posto e il conseguente top Gold.

Manuel Alfieri è stato nominato miglior giocatore del torneo.

Sono stati Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta a vincere un'avvincente finale per il 3/4° posto. Tiziano e Andrea hanno superato Joshua Kessler e Davis Krumins con il risultato di 2-0 (23-21, 24-22). Dopo il primo posto nella prima tappa di Albissola Marina (SV), i due secondi posti ottenuti rispettivamente in Coppa Italia a Bellaria Igea Marina (RN) e a Beinasco (TO), Andrea e Tiziano hanno dimostrato ancora una volta di essere tra i principali protagonisti per la lotta scudetto.

Tante le autorità presenti per la Cerimonia di Premiazione: Adriano Bilato, vice presidente FIPAV; Luigi Dell’Anna, responsabile squadre nazionali di beach volley FIPAV; Fabio Galli, coordinatore attività territoriale beach volley FIPAV; Gennaro Niro, presidente comitato regionale FIPAV Molise; Donato Toma, presidente regione Molise; Vincenzo Niro, Assessore regione Molise; Francesco Roberti, Sindaco di Termoli, Michele Barile, Assessore Sport Turismo e Cultura di Termoli; Vincenzo D’Angelo, Presidente CONI Molise; Angelo Campofredano, Segretario Struttura Territoriale Sport e Salute Molise; Amedeo Nacarlo, comandante della capitaneria di porto di Termoli.