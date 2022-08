Domani a Vienna al via la Nations Cup-A1 2022

VIENNA (AUSTRIA)-Prenderà il via domani martedì 2 agosto a Vienna (Austria), la prima edizione della CEV Nations Cup - A1 2022 di beach volley. La confederazione europea infatti ha proposto questo nuova manifestazione dove i beachers si scontreranno non per contro proprio, ma bensì faranno team work. Sarà dunque uno scontro fra nazioni, sia nel tabellone femminile che in quello maschile, dove domenica 7 agosto verranno incoronate le nazioni vincitrici.