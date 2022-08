L'Italia del beach para volley chiude al secondo posto

Sul gradino più basso del podio è salito il Kazakistan, che nella finale di consolazione ha superato con il punteggio di 2-1 (21-14, 16-21, 15-7) la Germania. MVP del torneo è l’azzurro Emenuele Di Ielsi .

I PROTAGONISTI-

Emanuele Di Ielsi: « Abbiamo disputato un ottimo torneo conquistando ieri l’accesso in finale. Il livello, rispetto allo scorso anno, si è alzato e siamo soddisfatti per quello che abbiamo dimostrato in campo. In merito, invece, alla finale di oggi chiaramente abbiamo un po' l’amaro in bocca per come si è conclusa, sapevamo comunque che la Polonia è una squadra molto forte. Da parte nostra continueremo ad allenarci per provare la prossima volta a conquistare il primo posto ».

RISULTATI 1° AGOSTO (LUBIANA)-

Finale 3°-4° posto: Kazakistan-Germania 2-1 (21-14, 16-21, 15-7)

Finale 1°-2° posto: Italia-Polonia 0-2 (17-21, 11-21)