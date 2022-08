Nations Cup-A1 2022: uomini in semifinale, donne fuori ai quarti

VIENNA (AUSTRIA)- Giornata emozionante per le coppie azzurre impegnate a Vienna (Austria) nella CEV Nations Cup 2022. Dopo la vittoria al golden set ottenuta ieri contro la Polonia, per le coppie azzurre in campo nel tabellone maschile si sono aperte le porte delle semifinali. L’Italia infatti quest’oggi si è imposta 2-0 contro la Norvegia. Ottime le prestazioni di Enrico Rossi e Adrian Carambula; gli azzurri impegnati contro Hendrik Nikolai Mol e Mathias Berntsen, hanno fatto loro il match con il risultato di 2-0 (21-17, 21-18), vittoria che ha permesso all’Italia di portarsi in vantaggio sulla Norvegia; per Enrico e Adrian si è trattata di un importante conferma dopo il 2-0 rifilato anche alla coppia polacca Kantor/Rudol nella prima uscita della Pool A. Il grande risultato di giornata è arrivato da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che, con una prova superba, hanno sconfitto i campioni olimpici e mondiali in carica Anders Mol e Christian Sorum. Dopo aver perso il primo set 24-22, gli azzurri si sono resi protagonisti di un’esaltante secondo set che li ha visti prima pareggiare i conti (21-16), per poi piazzare l’allungo decisivo al tie break, concluso con il punteggio di 15-12. Le ottime prestazioni delle squadre azzurre sono valse il primo posto nella pool ela conseguente qualificazione alle semifinali in programma sabato alle ore 10 contro la vincente della sfida fra la Polonia e Paesi Bassi/Austria.