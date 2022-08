Cottafava/Nicolai ai quarti di Amburgo

AMBURGO (GERMANIA)-Grazie alla vittoria per 2-0 (22-20, 21-18) sugli austriaci Seidl, R./ Waller nell’ultimo match della pool B, gli azzurri Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo “Elite 16” del Beach Pro Tour 2022 in corso di svolgimento ad Amburgo.

Eliminati, invece, dal torneo Enrico Rossi e Adrian Carambula. Il loro successo odierno sulla coppia estone formata da Nõlvak/Tiisaar 2-1 (17-21, 21-12, 15-8) non è bastato ad evitare il quarto posto nella pool C.