Europei: esordio vincente per Nicolai/Cottafava

AMBURGO (GERMANIA)- Nel primo pomeriggio hanno fatto il loro esordio nel tabellone maschile dei Campionati Europei di beach volley in corso di svolgimento a Monaco di Baviera in Germania. Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Gli azzurri hanno brillantemente superato 2-0 (21-15, 21-16) i cechi Jakub Sepka e Tomas Semerad, al termine di un match che li ha visti essere sempre in vantaggio sugli avversari. Paolo e Samuele sono partiti subito forte ma la coppia ceca è stata brava a rimanere a contatto (12-11) fino a quando il team azzurro con determinazione ha allungato chiudendo il primo set 21-15. Anche la seconda frazione di gioco ha visto i ragazzi allenati da Simone Di Tommaso prima conquistarsi un buon vantaggio (15-11) per poi finalizzarlo chiudendo sul 21-16.

Domani alle ore 12.30 gli azzurri torneranno in campo nel match valevole il primato della Pool C contro gli olandesi Van Werkhoven/van de Velde, usciti con un 2-0 (21-14, 24-22) inflitto ai connazionali Luini/Penninga.