Europei: vanno avanti le coppie femminili italiane

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA)- Nel tabellone femminile, dei campionati Europei di beach volley che si stanno giocando a Monaco di Baviera, dopo la vittoria di ieri Marta Menegatti e Valentina Gottardi non sono riuscite a ripetersi, fermate dalle forti padrone di casa Borger-Sude 2-0 (21-19, 21-19). Le azzurre allenate da Caterina De Marinis, in virtù del secondo posto conquistato nella pool F, giocheranno domani 18 agosto il primo turno ad eliminazione diretta. È arrivata la prima vittoria nella rassegna continentale per Reka Orsi Toth e Sara Breidenbach. Le azzurre sono state autrici di una grande prova contro le ucraine Baieva/Lazarenko 2-1 (21-16, 19-21, 19-17). Grazie al successo odierno Reka e Sara hanno ottenuto anch’esse la qualificazione al primo turno ad eliminazione diretta.

Bene anche Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, che dopo Menegatti-Gottardi e Orsi Toth-Breidenbach sono la terza coppia italiana femminile ad aver staccato il pass per i sedicesimi di finale. Un traguardo raggiunto grazie al successo in rimonta sulle austriache Klinger D./Klinger R. 2-1 (15-21, 21-19, 15-13).