Campionato Italiano: domani al via la tappa di Catania

CATANIA- Prenderà il via domani venerdì 26 agosto presso il lido “Le Capannine” di Catania, una nuova tappa del Campionato Italiano Assoluto “Perla Nera” 2022 di beach volley. Quello in Sicilia è il penultimo appuntamento della massima manifestazione nazionale della disciplina che, come noto, mette in palio i fondamentali punti in vista dell’evento clou in programma dal 2 al 4 settembre a Caorle (VE), ultimo e tanto atteso atto dove verranno assegnati i titoli nazionali. Si aggiudicheranno lo scudetto infatti le coppie che avranno totalizzato il maggior numero di punti prendendo in considerazione solo i migliori quattro risultati tra tutte le tappe disputate sia del Campionato Italiano Assoluto che degli appuntamenti Gold.