Orsi Toth e Pelloia avanti a Baden

BADEN (AUSTRIA)- Ha preso il via quest’oggi la prima giornata di gare per le coppie azzurre impegnate nel main draw del Beach Pro Tour “Future” di Baden (Austria).

Esordio sfortunato nel tabellone femminile per Valentina Calì e Margherita Tega. Le atlete azzurre sono state superate 2-0 (21-18, 21-16) dalle estoni Hollas/Soomets e 2-1 (22-20, 24-26, 15-11) dalle padrone di casa Freiberger/Wiesmeyr nella prima e nella seconda uscita della Pool B, venendo così eliminate dal torneo.

Accedono al primo turno a eliminazione diretta invece Reka Orsi Toth e Anna Pelloia. La coppia tricolore, inserita nella Pool D, ha ottenuto una vittoria per 2-0 (21-15, 21-17) contro le svizzere Zobrist/Lutz e una sconfitta al tie break (21-17, 14-21, 15-13) contro le austriache Friedl/Holzer. Domani alle ore 12.20 Reka e Anna affronteranno le olandesi Piersma/Poiesz nel match valevole l’accesso ai quarti di finale.

Nel tabellone maschile invece Giacomo Spadoni e Michele Luisetto non sono riusciti a superare il primo turno di qualifiche. Decisiva per gli italiani è stata la sconfitta per 2-1 (18-21, 21-17, 16-14) subita contro i lituani Rumsevicius/Stasevicius.