A Montpellier vanno avanti le coppie azzurre

MONTPELLIER (FRANCIA)- Terza giornata di gare per le coppie italiane impegnate nel torneo “Future” che si sta svolgendo a Montpellier, in Francia. Nella pool A il duo tricolore formato da Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti è stato battuto al tie break 2-1 (13-21, 22-20, 15-11) dai cinesi HA Likejiang/Li Zhuoxin, sconfitta che però non pregiudica il loro percorso nel torneo. Alfieri e Sascripanti, infatti, domani si giocheranno nel primo turno ad eliminazione diretta il passaggio ai quarti di finale.

Prosegue il cammino nel torneo francese anche per gli azzurri Marco Viscovich e Tobia Marchetto. Nel secondo giorno della fase a gironi, infatti, gli italiani hanno riscattato il passo falso di ieri superando gli austriaci Reiter, J./Grössig 2-0 (21-17, 25-23) approdando così al primo turno ad eliminazione diretta.