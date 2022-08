A Montpellier le coppie azzurre ko ai quarti

5° posto finale per Marco Viscovich e Tobia Marchetto. La coppia azzurra questa mattina ha superato il primo turno a eliminazione diretta vincendo 2-0 (22-20, 21-18) contro gli olandesi Sengers/Boehlè, mentre nel pomeriggio è uscita sconfitta 2-0 (21-19, 21-18) contro gli spagnoli Huerta/Jimenez nei quarti di finale.

Si chiude al 5° posto anche il percorso di Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti. Il team tricolore ha superato in rimonta i francesi Patte/Platre (22-24, 21-19, 15-6) nella gara valevole l’accesso ai quarti di finale. Decisiva per gli italiani la sconfitta con il risultato di 2-1 (21-17, 20-22, 15-12) rimediata in serata contro i norvegesi Ringoen/Sunde.