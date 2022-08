Aliotta/Moretti e Rocco/Barone Campioni Under 18

CAORLE (VENEZIA)- Mentre sta per iniziare l’atto conclusivo del Campionato Italiano Assoluto 2022 di beach volley in programma questo fine settimana, alla Peter Pan Arena di Caorle (VE) sono stati emessi i primi verdetti. Si è concluso infatti ieri martedì 30 agosto, la tappa finale del Campionato Italiano Giovanile Under 18 . Questo appuntamento, che ha preso il via lunedì 29 agosto, è stato l’ultimo di una lungo cammino che ha visto impegnati i giovani talenti del beach volley italiano a Bellaria Igea Marina (RN, 22-23 giugno), Beinasco (TO, 11-12 luglio), Cellatica (BS, 21-22 luglio) e Cordenons (PN, 8-9 agosto).

A consacrarsi campionesse d’Italia 2022 nel tabellone femminile sono state Asia Aliotta e Linda Moretti. In finale le giovani promesse del beach volley azzurro hanno superato 2-0 (21-15, 21-16) Valeria Priore e Giorgia Sambugaro. Asia e Linda durante le varie tappe della manifestazione si sono rese protagoniste di una cavalcata vincente prima di alzare il titolo a Caorle. Le fresche campionesse d’Italia hanno infatti prima conquistato il terzo posto nel primo evento di Bellaria Igea Marina per poi inanellare quattro primi posti nei successivi appuntamenti (Beinasco, Cellatica, Cordenons e Caorle). Per Asia e Linda, tra l’altro, si tratta del secondo titolo nazionale, dopo quello conquistato lo scorso anno alle finali del Campionato Italiano Under 16 svoltesi sempre alla Peter Pan Arena di Caorle.

Il terzo posto invece se lo sono aggiudicato Sara Porcacchia e Miriam Aromatario che, al termine di un match molto tirato, sono riuscite ad imporsi 2-1 (21-23, 23-21, 15-7) su Nicole Busetti e Chiara Ginesi.

A trionfare nel tabellone maschile invece sono stati Claudio Rocco e Filippo Barone. Davanti a un Arena Centrale impreziosita da un bella presenza di pubblico infatti, Rocco/Barone hanno conquistato il titolo di campioni d’Italia Under 18 dopo aver superato 2-1 (17-21, 21-9, 15-12) in finale Davide Signorini e Gabriele Gallina. Il terzo gradino del podio invece è andato alla coppia composta da Marco Spreafico e Giovanni Colombi Manzi; decisiva per Spreafico/Colombi Manzi è stata la vittoria ottenuta con il risultato di 2-0 (21-18, 21-13) ai danni di Riccardo Riccò e Filippo Funari.