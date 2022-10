Due coppie italiane ai quarti di Dubai

DUBAI (EMIRATI ARABI)- Missione compiuta per Enrico Rossi e Adrian Carambula, che questo pomeriggio hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo “Challenge” del Beach Pro Tour 2022 in corso di svolgimento a Dubai (Emirati Arabi Uniti).

Nell’ottavo di finale il duo tricolore ha superato con un netto 2-0 (23-21, 21-12) i portoghesi Pedrosa/Campos, sfoderando una prova convincente che non ha lasciato scampo e possibilità di rimonta agli avversari. Carambula e Rossi torneranno nuovamente in campo questa sera alle ore 18 contro gli svedesi Ahman/Hellvig per provare a conquistare un posto tra le migliori quattro coppie del torneo di Dubai.