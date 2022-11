Lupo/Rossi, Carambula/Ranghieri, la Fipav rimescola le coppie azzurre

Daniele Lupo infatti giocherà per la prima volta in carriera in coppia con Enrico Rossi, quest’ultimo compagno per lungo tempo di Adrian Carambula, che a sua volta ritroverà nuovamente al suo fianco Alex Ranghieri.

Lupo/Rossi e Carambula/Ranghieri dunque parteciperanno ai due tornei “Challenge” in programma nel Mar Rosso (Egitto, 17-20 novembre), a Torquay (Australia, 23-27 novembre) e all’ “Elite 16” in programma sempre a Torquay (Australia) dal 29 novembre al 3 dicembre.