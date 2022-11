A Città del Capo Nicolai/Cottafava cadono ai quarti

Gli azzurri quest’oggi non sono riusciti a confermare quanto di buono fatto nella giornata di ieri; dopo aver superato il girone al primo posto con tre vittorie su altrettante partite infatti, quest’oggi per gli azzurri decisiva è stata la sconfitta subita con il risultato di 2-0 (21-16, 23-21) dagli austriaci Seidl R./Waller nei quarti di finale. Coppia austriaca che si troverà di fronte i plurimedagliati campioni norvegesi Mol A./Sorum C. nella gara valevole l'accesso in finale; l'altra semifinale invece vedrà scontrarsi i qatarioti Cherif/Ahmed contro gli svedesi Ahman/Hellvig.