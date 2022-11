In Australia esordio per le nuove coppie azzurre

TORQUAY (AUSTRALIA)- Tutto pronto per l’inizio dell'ultimo torneo “Challenge” del Beach Pro Tour 2022. Dopo gli appuntamenti di Tlaxcala (Messico), Itapema (Brasile), Doha (Qatar), Kusadasi (Turchia), Espinho (Portogallo), Agadir (Marocco), Maldive, i due tornei di Dubai (Emirati Arabi Uniti) e dopo l’annullamento del torneo originariamente programmato in Egitto lo scorso weekend, quello che prenderà il via domani, mercoledì 23 novembre 2022, sarà l’ultimo appuntamento “Challenge” dell’anno del circuito internazionale di beach volley che si svolgerà a Torquay in Australia.

Come precedentemente annunciato ci sarà il debutto ufficiale per due coppie italiane: Daniele Lupo infatti farà coppia per la prima volta in carriera con Enrico Rossi, mentre Adrian Carambula ritroverà invece Alex Ranghieri. Le due coppie azzurre faranno il loro esordio nel torneo di Torquay direttamente dal main draw. Nella giornata di domani invece prenderanno il via le qualifiche.