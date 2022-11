Le due coppie italiane ai quarti a Torquay

TORQUAY (AUSTRALIA)- Prosegue il percorso delle due coppie azzurre impegnate nel torneo “Challenge” del BPT 2022 in corso di svolgimento a Torquay (Australia) .

Dopo i due successi di ieri all’esordio, questa mattina sono arrivate infatti incoraggianti conferme per le due squadre italiane; Daniele Lupo ed Enrico Rossi dopo il passo falso di questa notte nella seconda uscita della Pool C - sconfitta al tie break (15-21, 21-19, 15-11) rimediata contro gli israeliani Elazar/Ohana - questa mattina hanno superato 2-1 (21-16, 16-21, 15-12) gli inglesi Bello Ja./Bello Jo. nel primo turno a eliminazione diretta, staccando cosi il pass per i quarti di finale.

Quarti di finale raggiunti anche da Adrian Carambula e Alex Ranghieri. La coppia azzurra infatti, dopo aver superato la fase a gironi in testa alla Pool D, in virtù della seconda vittoria ottenuta al tie break (21-19, 19-21, 15-10) contro i francesi Aye C./Aye Q., questa mattina ha nettamente dominato 2-0 (21-17, 21-13) il primo turno a eliminazione diretta contro l’altra coppia transalpina Canet/Rotar, conquistando un posto nei quarti di finale.