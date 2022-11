A Torquay Carambula/Ranghieri vincono il derby

TORQUAY (AUSTRALIA)- Ha preso ufficialmente il via ieri sera l’ultimo appuntamento “Elite 16” del Beach Pro Tour 2022. A Torquay (Australia) le due coppie azzurre hanno disputato le prime due uscite nella Pool D. Esordio vincente per entrambe le compagini: Adrian Carambula e Alex Ranghieri hanno superato 2-0 (21-18, 21-16) i francesi Lyneel/Bassereau Rémi, mentre Daniele Lupo ed Enrico Rossi hanno fatto loro il match contro gli spagnoli Huerta P./Huerta A., superati 2-1 (21-15, 20-22, 17-15). Cinque ore più tardi è andato in scena invece il derby italiano. A vincere questa volta, a differenza della finale del “Challenge” di domenica scorsa, sono stati Adrian Carambula e Alex Ranghieri; la ritrovata coppia italiana ha vinto il match 2-0 (21-14. 21-10).