TORQUAY (AUSTRALIA)- Prosegue alla grande il cammino delle coppie azzurre impegnate ‘nell’elite 16’ di Torquay in Australia. Sia Rossi/Lupo che Carambula/Ranghieri approdano alla fase ad eliminazione diretta. Nella terza partita, che ha chiuso la Pool D per entrambe le nostre formazioni, Enrico e Danele hanno superato 2-0 (21-17 21-17) i francesi Lyneel /Bassereau mentre Adrian e Alex si sono imposti per 2-0 (21-14 21-19) sugli spagnoli Huerta p.-Huerta A. conquistando il primo posto nel girone.