Nelle Finals di Doha due vittorie e una sconfitta per gli italiani

DOHA (QATAR)- Si è da poco conclusa la prima giornata di gare a Doha (Qatar), dove sono in corso di svolgimento le Beach Pro Tour Finals 2022. Due vittorie e una sconfitta, questo il bottino ottenuto dalle due coppie azzurre in gara.

Come annunciato in fase di presentazione, il torneo si è dimostrato essere di altissimo livello e i parziali dei match che hanno visto protagonisti i beachers azzurri in questa prima giornata ne sono stati la prova.

Ottimo il debutto di Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Gi atleti azzurri hanno infatti superato 2-1 (18-21, 24-22, 15-8) i brasiliani George/Andre nella prima uscita della Pool A e domani saranno impegnati alle ore 14 contro i qatarioti Cherif/Ahmed e alle ore 18 contro i polacchi Bryl/Losiak.

Doppio impegno di giornata invece per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Gli azzurri sono stati prima superati 2-1 (29-31, 21-18, 15-11) dai cechi Perusic/Schweiner al termine di un combattutissimo match, per poi rifarsi in serata contro gli olandesi Brouwer/Meeuwsen, battuti 2-0 (22-20, 24-22). La coppia azzurra tornerà in campo domani alle ore 19 contro i brasiliani Renato/Vitor Felipe nella terza uscita della Pool B.

I RISULTATI DELLE COPPIE AZZURRE E IL PROGRAMMA-



26/01-

George/Andre (BRA)-Carambula/Ranghieri (ITA) 1-2 (21-18, 22-24, 8-15)

Nicolai/Cottafava (ITA)-Perusic/Schweiner (CZE) 1-2 (31-29, 18-21, 11-15)

Brouwer/Meeuwsen (NED)-Nicolai/Cottafava (ITA) 0-2 (20-22, 22-24)

27/01-

ore 14, Cherif/Ahmed (QAT)-Carambula/Ranghieri (ITA)

ore 18, Carambula/Ranghieri (ITA)-Bryl/Losiak (POL)

ore 19, Renato/Vitor Felipe (BRA)-Nicolai/Cottafava (ITA)

28/01-

ore 13, Mol, A./Sørum, C.-Nicolai/Cottafava (ITA)

ore 14, Carambula/Ranghieri (ITA)-Grimal E./Grimalt M. (CHI)

Quarti di finale

29/01-

Semifinali e Finali

* Orari di gioco italiani