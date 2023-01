Beach Pro Tour Finals: Nicolai/Cottafava sul podio

ROMA-Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, questa sera in Qatar, hanno ottenuto una splendida medaglia di bronzo alle Beach Pro Tour Finals che si stanno concludendo nella città di Doha. Gli azzurri, infatti, nella finale per il terzo e quarto posto hanno battuto 2-1 (22-20, 19-21, 16-14) gli olandesi Brouwer/Meeuwsen al termine di una partita molto impegnativa.

Il successo di oggi è arrivato al termine di una quattro giorni in cui gli azzurri hanno offerto un ottimo livello di beach volley, crescendo partita dopo partita. Questo terzo posto rappresenta un risultato eccellente per la formazione tricolore capace di confermarsi ancora una volta come una delle migliori coppie del panorama internazionale. In precedenza la coppia tricolore si era dovuta arrendere in semifinale, e solo al tie break, ai Campioni Olimpici Mol, A./Sorum 1-2 (15-21, 21-14,10-15).