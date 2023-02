Due coppie italiane al Beach Pro Tour 2023 di Doha

DOHA (QATAR)-Tutto pronto per l'inizio del Beach Pro Tour 2023. Prenderà il oggi, mercoledì 1° febbraio, a Doha (Qatar) il primo appuntamento della nuova stagione targato Beach Pro Tour 2023. Dopo la conclusione delle Finals, ultimo appuntamento del 2022, manifestazione conclusasi domenica 29 gennaio e che ha visto gli azzurri Nicolai/Cottafava e Ranghieri/Carambula ottenere rispettivamente il 3° e il 5° posto, quello che prenderà il via domani a Doha sarà la prima occasione per conquistare punti importanti per la qualificazione olimpica.