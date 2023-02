Doha: Ranghieri/Carambula ai Quarti, Nicolai/Cottafava agli Ottavi

DOHA (QATAR)- Prosegue il percorso delle due coppie azzurre impegnate nel primo torneo Elite 16 del Beach Pro Tour 2023 in corso di svolgimento a Doha (Qatar).

Tris di vittorie e qualificazione ai quarti di finale per la coppia composta da Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Gli azzurri infatti dopo le due vittorie ottenute nella giornata di ieri, questa sera si sono confermati nuovamente superando 2-0 (21-19, 21-14) i brasiliani George/Andre, già affrontati e battuti la scorsa settimana nella fase a gironi delle Finals. Grazie ai tre successi la coppia tricolore si è aggiudicata la vetta della Pool D e il conseguente accesso ai quarti di finale.

Una vittoria e una sconfitta sono invece i risultati ottenuti quest’oggi da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Gli azzurri questa mattina hanno prima superato 2-0 (21-11, 21-15) i cechi Dumek/Sedlak, per poi doversi arrendere 2-0 (21-19, 21-9) ai giovani talenti svedesi Ahman/Hellvig nella terza e ultima uscita della fase a gironi. Per Paolo e Samuele terzo posto nella Pool A e accesso agli ottavi di finale in programma domani alle ore 13 contro gli olandesi Brouwer/Meeuwsen.

RISULTATI e CALENDARIO-



2 FEBBRAIO-

Mol/Sorum (NOR) vs Nicolai/Cottafava (ITA) 2-1 (21-15, 19-21, 15-12)

Cherif/Ahmed (QAT) vs Ranghieri/Carambula (ITA) 0-2 (15-21, 17-21)

Ranghieri/Carambula (ITA) vs McHug/Burnett (AUS) 2-0 (21-19, 21-19)

3 FEBBRAIO-

ore 11.30, Nicolai/Cottafava (ITA) vs Dumek/Sedlak (CZE) 2-0 (21-11, 21-15)

ore 14.50, Ahman/Hellvig (SWE) vs Nicolai/Cottafava (ITA) 2-0 (21-19, 21-9)

ore 18.30, George/Andre (BRA) vs Ranghieri/Carambula (ITA) 0-2 (19-21, 14-21)

4 FEBBRAIO-



OTTAVI DI FINALE

ore 13, Brouwer/Meeuwsen (NED) vs Nicolai/Cottafava (ITA)

QUARTI DI FINALE-

ore 19, Ranghieri/Carambula (ITA) vs vincente Vitor Felipe/Renato vs Herrera/Gavira

5 FEBBRAIO-



SEMIFINALI (orari da definire)

ore 19, FINALE 3/4° POSTO

ore 21, FINALE 1/2° POSTO

*Orari di gioco italiani