Lupo/Rossi e Gottardi/Menegatti al Challenge di La Paz

LA PAZ( MESSICO)- Prenderà il via domani a La Paz (Messico) il primo evento Challenge del Beach Pro Tour 2023. Anche se il nuovo percorso del circuito internazionale di beach volley ha preso ufficialmente il via i primi di febbraio con l’appuntamento Elite 16 di Doha (Qatar), andato in scena subito dopo le Finals 2022, l’evento di domani rappresenta dunque il primo torneo che vedrà il ritorno in azione dei migliori beachers del panorama mondiale.