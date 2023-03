Dal Corso/Viscovich eliminati a La Paz

LA PAZ (MESSICO)-Arrivano i primi verdetti dal primo evento Challenge del Beach Pro Tour 2023 in corso di svolgimento a La Paz (Messico). Nella notta italiana infatti Gianluca Dal Corso e Marko Viscovich non sono riusciti a staccare il pass per la fase a gironi. Gli azzurri hanno superato 2-0 (21-17, 21-17) i lettoni Tocs/Fokerots nella prima uscita di giornata; decisiva per la giovane coppia azzurra è stata la sconfitta subita 2-0 (22-20, 23-21) contro la coppia canadese Schachter/Dearing nell’ultimo match delle qualifiche.