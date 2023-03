Da domani al via " l'Elite 16” di Tepic

TEPIC (MESSICO)- Prenderà il via domani, mercoledì 22 marzo a Tepic (Messico), il secondo appuntamento “Elite 16” del Beach Pro Tour 2023. Il primo evento Elite 16, andato in scena a Doha (Qatar) a inizio febbraio subito dopo le Finals del BPT 2022, ha visto tra l'altro la coppia azzurra formata da Alex Ranghieri e Adrian Carambula ottenere un ottimo terzo posto. Tutto pronto dunque per questo nuovo e importante evento del massimo circuito internazionale della disciplina che farà nuovamente tappa in Messico. Quattro le coppie italiane ai nastri di partenza. Le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi, dopo aver chiuso al nono posto il Challenge di La Paz della scorsa settimana partiranno dalle qualifiche. Nel tabellone maschile inizieranno dal main draw Paolo Nicolai-Samuele Cottafava e Alex Ranghieri-Adrian Carambula, mentre la coppia composta da Daniele Lupo ed Enrico Rossi farà invece il proprio debutto nelle qualifiche.