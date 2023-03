A Tepic Menegatti/Gottardi partono con una vittoria

TEPIC (MESSICO)- Si è aperta con una vittoria la prima giornata di gare per le coppie azzurre impegnate nelle qualifiche dell" “Elite16” di Tepic (Messico). Ottima la prova di Marta Menegatti e Valentina Gottardi; le azzurre infatti si sono imposte 2-1 (19-21, 21-16, 15-12) sulle tedesche Julia Sude e Isabel Schneider nel primo turno; decisivo per le campionesse d’Italia sarà il match contro le statunitensi Kraft/Stockman in programma questa notte alle ore 1.00 (orario italiano). Alle 23 invece debutteranno nel tabellone maschile anche Daniele Lupo ed Enrico Rossi; la coppia dell’Aeronautica Militare affronterà i brasiliani Evandro/Arthur.