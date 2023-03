Due vittorie e un ko per gli azzurri a Tepic

Bel colpo quello messo a segno da Marta Menegatti e Valentina Gottardi nella prima uscita della Pool B. Le azzurre infatti si sono imposte 2-0 (22-20, 21-16) sulla forte ed esperta coppia lettone formata da Tina Graudina e Anastasija Samoilova, team numero 5 del ranking FIVB. Punti importanti conquistati dunque per il team azzurro che tornerà nuovamente sulla sabbia alle ore 1.20 (orario italiano) contro le canadesi Pavan/Bukovec. Per le azzurre l’ultimo impegno del girone è in programma domani alle ore 18 (orario italiano) contro le olandesi Stam/Schoon, ad oggi coppia numero 2 del ranking FIVB.

Nel tabellone maschile invece sono arrivate una vittoria e una sconfitta per le due coppie azzurre inserite nella Pool A. Esordio complicato per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava; gli azzurri si sono dovuti arrendere 2-0 (21-19, 21-13) ai campioni olimpici in carica Anders Mol e Christian Sorum. Importante successo invece quello ottenuto all’esordio da Daniele Lupo ed Enrico Rossi; gli atleti dell’Aeronautica Militare si sono imposti al tie break 2-1 (18-21, 21-16, 15-12) contro i forti atleti qatarioti Cherif/Ahmed. Delicato per le coppie azzurre sarà il derby tutto tricolore in programma questa notte alle ore 2.10 italiane.

Questa sera faranno il loro debutto nel torneo messicano Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Il team italiano alle ore 21.10 (orario italiano) scenderà sulla sabbia contro gli statunitensi Crabb/Brunner nel primo incontro della Pool C.