Rossi infortunato, Lupo/Rossi danno forfait ad Ipanema

ITAPEMA (BRASILE)-Nel Challenge del Beach Pro Tour 2023, in programma a Itapema (Brasile), da oggi 6 a domenica 9 aprile la coppa tricolore formata da Daniele Lupo ed Enrico Rossi non sarà presente. Enrico Rossi, infatti, ha subito un infortunio alla caviglia durante una sessione di allenamento che lo costringerà a saltare questo torneo.

I colori azzurri in Brasile saranno comunque rappresentati dalla coppia composta da Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich che scenderà in campo oggi alle ore 17.10 (italiane) nel primo turno di qualifiche contro la coppia elvetica formata da Heidrich/Dillier.