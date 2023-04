ITAPEMA (BRASILE)- Challenge di Itapema sfortunato per le coppie azzurre. Non sono riusciti ad accedere al main draw Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso; gli azzurri nel pomeriggio sono stati superati 2-0 (21-18, 21-18) dagli svizzeri Heidrich/Dillier nel primo turno delle qualifiche, venendo così eliminati dalla competizione. Dopo il forfait di Daniele Lupo ed Enrico Rossi (causa infortunio), si chiude in anticipo il torneo brasiliano per le coppie italiane.