Tre coppie italiane a Saquerema

SAQUEREMA (BRASILE)- Prenderà il via domani giovedì 13 aprile a Saquerema (Brasile), il terzo evento Challenge del Beach Pro Tour 2023. Dopo gli ultimi eventi che hanno visto protagonisti i beachers azzurri all’Elite 16 di Tepic (Messico) e al Future della scorsa settimana svoltosi a Tahiti, manifestazione che ha visto il trionfo dei Campioni d’Italia in carica Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, prosegue dunque in Brasile il percorso delle squadre italiane nel BPT.