SAQUEREMA (BRASILE)- Ha preso il via oggi a Saquerema, in Brasile, il torneo Challenge del Beach Pro Tour 2023.

Nel primo turno di qualifiche Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso sono stati superati 2-1 (14-21, 21-19, 15-10) dalla coppia cilena formata da Droguett/Aravena, venendo così eliminati dalla manifestazione.

Gli azzurri dopo aver vinto il primo parziale hanno dovuto subire la rimonta degli avversari capaci d’imporsi in volata al tie-break.