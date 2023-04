A Saquarema due vittorie per le coppie azzurre

Successi all'esordio per Menegatti/Gottardi, che superano 2-0 (21-18, 21-14) le finlandesi Sinisalo/Parkkinen, e per Lupo/ Rossi che battono soffrendo i brasiliani Cerutti/Brandao per 2-1 (21-16, 22-24, 15-11)