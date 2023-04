Parte male l'avventura italiana a Uberlandia

UBERLANDIA (BRASILE)- Ha preso ufficialmente il via a Uberlandia in Brasile, il terzo torneo Elite 16 del Beach Pro Tour 2023. Dopo l’eliminazione dal torneo di Menegatti/Gottardi e Lupo/Rossi, avvenuta nel turno di qualifiche, ieri hanno esordito nel main draw del torneo brasiliano Paolo Nicolai e Samuele Cottafava; gli azzurri si sono dovuti prima arrendere 2-0 (21-19, 21-15) ai plurimedagliati campioni norvegesi Anders Mol e Christian Sorum nella prima uscita della Pool A, per poi rifarsi nella nottata contro i francesi Julien Lyneel e Remi Bassereau, superati 2-0 (21-17, 23-21). L'ultimo match del girone è invece in programma oggi, venerdì 28 aprile alle ore 19 contro i cechi Ondrej Perusic e David Schweiner.