Nicolai/Cottafava agli ottavi ad Uberlandia

UBERLANDIA (BRASILE)- Si è chiusa nella notte la fase a gironi per le coppie italiane impegnate nell’Elite 16 in corso di svolgimento a Uberlandia (Brasile). Paolo Nicolai e Samuele Cottafava agli ottavi di finale. Gli azzurri, infatti nonostante la sconfitta al tie break (19-21, 21-13, 15-12) subita ieri sera dai cechi Ondrej Perusic e David Schweiner, sono comunque riusciti a superare la fase a gironi. Determinante per gli atleti allenati da coach Simone Di Tommaso è stata la vittoria per 2-0 (21-17, 23-21) ottenuta nella seconda uscita del girone contro i francesi Julien Lyneel e Remi Bassereau. Gli azzurri hanno chiuso la Pool A al terzo posto accedendo così agli ottavi di finale in programma alle ore 16 contro i tedeschi Nils Ehlers e Clemens Wickler, coppia momentaneamente al nono posto nel ranking FIVB, piazzatasi sul terzo gradino del podio nell’ultimo appuntamento Elite 16 di Tepic (Messico).