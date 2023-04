Nicolai/Cottafava eliminati agli ottavi di Uberlandia

UBERLANDIA (BRASILE)-Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nella tappa del torneo Elite 16 di Uberlandia, in Brasile.

La coppia italiana, infatti, dopo aver superato ieri la fase a gironi, oggi si è dovuta arrendere ai tedeschi Nils Ehlers e Clemens Wickler 0-2 (22-24, 17-21) chiudendo così il proprio percorso al nono posto. Un risultato giunto al termine di una gara comunque equilibrata con i due azzurri che hanno cercato in tutti i modi di portare a casa il match, dando vita ad una battaglia sottorete con la formazione teutonica, quest’ultima giusta terza nell’ultimo torneo Elite 16 disputato in Messico.

Nel primo parziale come detto le due squadre hanno battagliato a lungo e solo nel finale i tedeschi sono riusciti a spuntarla ai vantaggi 24-22. Nel secondo Nicolai e Cottafava hanno provato a contrastare gli avversari ma Ehlers e Wickler hanno dato qualcosa in più che ha permesso loro di conquistare il match (21-17).