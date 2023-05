Da domani a Creta la CEV Nations Cup 2023

HERAKLION (GRECIA)- Prenderà il via domani, giovedì 25 maggio a Heraklion, nell’isola di Creta in Grecia, la fase preliminare della CEV Nations Cup 2023 .

Il Karteros Beach Centre di Heraklion ospiterà dunque la Pool C maschile, raggruppamento che vedrà protagonista l’Italia insieme a Danimarca, Gibilterra, Grecia e Ucraina. Nello stesso periodo, sempre a Creta, di disputerà anche la Pool E femminile, in cui si sfideranno Spagna, Francia, Grecia e Portogallo. Come precedentemente comunicato, le vincitrici di ogni pool si qualificheranno per le finali della Nations Cup 2023 (data da confermare).

I colori azzurri, nel torneo maschile, verranno rappresentati dai due team composti da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava e da Alex Ranghieri e Adrian Carambula. La coppia Nicolai/Cottafava e Adrian Carambula, lo scorso anno in coppia con Enrico Rossi, terminarono la passata edizione della Nations Cup di Vienna, con un secondo posto; dopo un avvincente percorso decisiva per le due coppie italiane fu la sconfitta al Golden Set, rimediata dalla Norvegia dei plurimedagliati Anders Mol e Christian Sorum.

LE SQUADRE DELLA POOL C-



ITALIA: Paolo Nicolai/Samuele Cottafava; Alex Ranghieri/Adrian Carambula.



UCRAINA: Sergiy Popov/Eduard Reznik; Vitalii Savvin/Anton Moiseiev.



DANIMARCA: Jacob Stein Brinck/Kristoffer Abell; Nicolai Hovmann Overgaard/Mads Mollggard.



GRECIA: Iason Kanellos/Georgios Terzoglou; Stavros Ntallas/Dimitrios Chatzinikolaou.



GIBILTERRA: Martin Hector Gomez/Stefan Robba; Christian Segovia/Karl Pardo.