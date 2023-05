La Beach Volley Training ancora Campione d'Italia

A trionfare in questa tre giorni sul litorale veneto è stata ancora una volta la Beach Volley Training; la società beinaschese per il quarto anno consecutivo si è confermata il miglior team d’Italia. Per i piemontesi, protagonisti assoluti qui a Bibione, oltre agli Scudetti vinti nel femminile e nel maschile, sono arrivati altre importanti conferme, come le vittorie nelle categorie Under 20 maschile, Bronze femminile, Bronze Maschile, Silver Femminile, Master 50 maschile e Gold Maschile. Per la BVT sono arrivati anche altri importanti piazzamenti, ottenuti in tutte le categorie. Un successo più che meritato dunque per la società del presidente Alessandro Contadin che è arrivato dopo una lunga ma vincente programmazione –

« Il lavoro che stiamo portando avanti è quello di riuscire ad abbassare l’età media dei giocatori sempre di più. Siamo partiti con gli adulti, ma con il passare del tempo si stanno avvicinando un numero sempre maggiore di ragazzi. Collaboriamo anche con le realtà scolastiche del territorio con la mission di far conoscere il beach volley. La volontà è quella di avvicinare un numero sempre maggiore di ragazzi alla disciplina. Il nostro è un progetto a lungo termine e sta cominciando a dare i suoi frutti”. I piemontesi hanno dunque portato a termine la propria missione, quella di difendere il titolo nazionale. Queste invece le parole dell’atleta della BVT Serena Cimmino al termine della manifestazione: “Siamo davvero molto contenti, non era facile ma alla fine ce l’abbiamo fatta. La società lavora a 360° sotto tutti gli aspetti e con tutte le categorie, dalle categorie Under a quelle Master. Siamo una grande famiglia. Il movimento sta crescendo sempre di più. Questi successi sono il risultato di un grande lavoro svolto durante tutto il periodo invernale. Tutti i weekend abbiamo avuto l’opportunità di partecipare ai vari tornei organizzati, dove ci siamo presentati sempre con l’obiettivo di fare punti. È un percorso che è iniziato durante l’inverno, proseguito in primavera e poi culminato con questa meravigliosa tappa. Siamo arrivati alla fine di un percorso che rappresenta in realtà solo l’assaggio di quello che sarà poi l’inizio del Campionato Italiano Assoluto che, tra l'altro, quest’anno farà tappa anche a Beinasco. Siamo contenti di questo successo e siamo pronti per le prossime sfide ».

Dietro alla BVT nella classifica generale femminile si è piazzata al secondo posto la società milanese dell’I Follow Beach Volley, mentre a salire sul terzo gradino del podio è stata la Beach Volley CUS Torino. Il secondo posto nella classifica generale maschile se lo è aggiudicato sempre l’I Follow Beach Volley, il terzo posto invece è andato alla società romana della Paradise Beach City.

Quest’oggi si è chiuso a Bibione un intenso weekend di beach volley con i migliori sodalizi di tutta Italia, per una manifestazione che ogni anno cresce sempre più sotto tutti i punti di vista grazie alla scrupolosa programmazione messa in atto dalla FIPAV. La prima fase del Campionato Italiano per Società 2022/23 ha infatti preso il via il 22 ottobre 2022 per concludersi il 14 maggio 2023; un'intensa attività invernale conclusasi poi quest’oggi con questo spettacolare weekend sul litorale veneto, che ha fatto ufficialmente da apripista a quella che sarà la stagione estiva con i tanti appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto 2023.

LE SOCIETÀ CAMPIONI D’ITALIA-



Femminile: Beach Volley Training (Beinasco, TO)



Maschile: Beach Volley Training (Beinasco, TO)

LE SOCIETÀ VINCITRICI DELLE SINGOLE CATEGORIE-

UNDER 16 Femminile: 1° posto, Sicania Volley Cerenova (Asia Porcacchia/Stella Fioravanti)

UNDER 16 Maschile: 1° posto, Bruneck (Diego Belardi/Michael Stolzlechner)

UNDER 18 Femminile: 1° posto Bruneck (Viktoria Gasser/Sarah Riva)

UNDER 18 Maschile: 1° posto, Orbite Volley (Mattia Roselli/Filippo Capucci)

UNDER 20 Femminile: 1° posto, Beach Future Spotorno (Maria Molinari/Greta Filippini)

UNDER 20 Maschile: 1° posto, Beach Volley Training (Gabriele D’Ambrosio/Riccardo Sciacca)

BRONZE Femminile: 1° posto, Beach Volley Training (Martina Fiorin/Beatrice Lucania)

BRONZE Maschile: 1° posto, Beach Volley Training (Mattia Vladut/Camilo Fernando Macias Pincha)

SILVER Femminile: 1° posto, Beach Volley Training (Elisa Fragonas/Elisa Tonello)

SILVER Maschile: 1° posto, Master Ball Academy (Giuseppe La Rosa/Riccardo Garofalo)

MASTER 35 Femminile: 1° posto, Mutina Beach (Stefania Gallerani/Rossella Giorgi)

MASTER 40 Maschile: 1° posto, Active Beach Volley Team (Filippo Re/Fabrizio Saska)

MASTER 50 Maschile: 1° posto, Beach Volley Training (Giorgio Barbini/Ezio Goia)

GOLD Femminile: 1° posto, Beach Stadium Marotta (Giada Bianchi/Maria Rachele Mancinelli)

GOLD Maschile: 1° posto, Beach Volley Training (Manuel Alfieri/Davide Dal Molin)

L’ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI-

Beach Volley Novara (NOVARA); CUS Torino, Beach Volley Training, Atleticone, Mana Beach, Union For Volley (TORINO); Genova Beach Club (GENOVA); Be.Vo Sanbart (IMPERIA); Palabeach Village, Beach Future Spotorno (SAVONA); Beach Volley Bergamo (BERGAMO); CremonArena, Atletico Beach Volley (CREMONA); I Follow Beach Volley, Quanta Club, Pol. Lombardia 1, Mibeach (MILANO); Insubria Gallarate (VARESE); S.S.V. Bruneck, Union Sport Amator.LA ILA (BOLZANO); Beach Volley Padova, Realbeach (PADOVA); Noway (ROVIGO); Spark Sport (VICENZA); Active Beach Volley Team (BOLOGNA); Beach Volley League, BVME Beach, Volley Modena, Mutina Beach (MODENA); Inzani (Parma); Powerbeach, Orbite Volley (RAVENNA); Beach & Park Volley (RIMINI); King Of The Beach (Ascoli Piceno); Beach Stadium Marotta (PESARO URBINO); Sicania volley, Bamboo Beach Volley, Beach Volley Camp, Paradise Beach City, Air Beach Volley School (ROMA); Sport Events (NAPOLI); Seilabeachsport (CATANZARO); MasterBall Academy (CATANIA).