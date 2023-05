Ad Ostrava partono bene Menegatti/Gottardi

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA)- Ha preso il via questa mattina a Ostrava, in Repubblica Ceca, il quarto evento “Elite 16” del Beach Pro Tour 2023. Giornata odierna dedicata alle qualifiche.

Quattro le coppie azzurre presenti in questo importante evento. Nel primo match di oggi sono scese in campo Marta Menegatti e Valentina Gottardi; le azzurre hanno superato il primo turno grazie al successo per 2-1 (21-12, 20-22, 15-13) inflitto alle statunitensi Megan Kraft ed Emily Stockman. Le campionesse d’Italia in carica torneranno sulla sabbia alle ore 14.20 contro le polacche Jagoda Gruszczynska e Aleksandra Wachowicz per cercare l’accesso al main draw.

Sempre nelle qualifiche del tabellone femminile, hanno fatto il loro esordio a Ostrava anche Claudia Scampoli e Margherita Bianchin; la coppia azzurra è stata fermata al tie break 2-1 (15-21, 21-19, 17-15) dall’altro team americano composto da Savannha Simo e Toni Rodirguez; le azzurre dopo aver vinto nettamente il primo set e dopo aver avuto un importante vantaggio verso la fine del secondo, si sono fatte rimontare dalle rivali, brave ad indirizzare il match al tie break. La battaglia finale l’anno vinta poi le statunitensi grazie al 17-15 finale.

Alle 14.20 faranno il loro esordio nel tabellone maschile anche Paolo Nicolai e Samuele Cottafava; gli azzurri alle 14.20 affronteranno nel primo turno delle qualifiche gli austriaci Hörl/Horst.

Cominceranno la loro avventura domani, direttamente dal main draw, Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Il team azzurro se la vedrà contro i giovani padroni di casa Tadeas Trousil e Krystof Jan Oliva nella prima uscita della Pool C.