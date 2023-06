Ranghieri/Carambula ok, Menegatti/Gottardi ko

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA)- Una vittoria e una sconfitta, questi i risultati ottenuti dalle due coppie italiane nelle prime uscite del main draw del Beach Pro Tour “Elite 16” in corso di svolgimento a Ostrava in Repubblica Ceca.

Dopo aver conquistato l’accesso al main draw, in virtù delle due vittorie al tie break ottenute ieri contro Stati Uniti e Polonia, questa mattina per Marta Menegatti e Valentina Gottardi l’ultimo set invece è stato fatale; le azzurre infatti si sono dovute arrendere 2-1 (21-10, 17-21, 15-12) alle svizzere Anouk Vergé-Dépré e Joana Mader nella prima uscita della B. Marta e Valentina torneranno sulla sabbia domani, venerdì 2 maggio alle ore 8.30, contro le tedesche Cinja Tillmann e Svenja Muller e alle ore 16.30 contro le olandesi Katja Stam e Raisa Schoon (coppia numero 4 del ranking FIVB).

Esordio con vittoria invece per Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Gli azzurri questa mattina hanno superato 2-0 (22-20, 21-18) i padroni di casa Tadeas Trousil e Krystof Jan Oliva nel primo match della Pool C. Domani anche per Alex e Adrian sono in programma due incontri; alle 10.10 il team azzurro affronterà i polacchi Bartosz Losiak e Michal Bryl (coppia numero 7 del ranking FIVB), mentre l’ultima partita della fase a gironi è in programma alle 17.20 contro i brasiliani Vitor Felipe e Renato De Carvalho (coppia numero 8 del ranking FIVB).