CEV Nations Cup 2023: le azzurre in campo a Budapest

BUDAPEST (UNGHERIA)- Prenderà il via domani, sabato 10 giugno a Budapest (Ungheria) la fase preliminare della CEV Nations Cup 2023. Dopo la vittoria del turno preliminare maschile, andata in scena in Grecia lo scorso 28 maggio e cha ha visto protagonista l’Italia con Paolo Nicolai/Samuele Cottafava e Alex Ranghieri/Adrian Carambula, l’appuntamento di domani sarà invece dedicato alla Pool D del tabellone femminile: i colori azzurri saranno rappresentati da Marta Menegatti e Valentina Gottardi e da Sofia Arcaini e Chiara They. Insieme all’Italia saranno presenti anche l’Ungheria, l’Inghilterra, la Croazia e l’Austria. Chi conquisterà il primo posto nel girone, come noto, staccherà il pass per la fase finale della CEV Nations Cup 2023.