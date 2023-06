A Lecce tre coppie italiane in semifinale

Nel torneo femminile Claudia Scampoli e Margherita Bianchin grazie al successo per 2-0 (21-9, 21-8) nel derby tutto italiano contro Eleonora Sestini ed Erika Ditta hanno passato il turno. Un buon risultato per Scampoli e Bianchin, arrivato al termine di una gara nella quale le azzurre hanno avuto il pieno controllo della situazione dall’inizio alla fine del match. Scampoli-Bianchin torneranno sulla sabbia di San Cataldo domani alle ore 9 per affrontare nella prima semifinale le canadesi Dunn-Furlan.

Semifinale mancata, invece, per Rachele Mancinelli e Giada Bianchi. Le italiane, dopo aver vinto al tie-break 2-1 (21-13, 19-21, 15-10) il derby contro Margherita Tega e Anna Pelloia, si sono dovute arrendere nel quarto di finale giocato contro le polacche Kociolek-Lodej 2-1 (19-21, 21-12, 15-10).

Finisce al primo turno a eliminazione diretta invece il percorso di Viktoria e Reka Orsi Toth. La coppia azzurra oggi pomeriggio è stata superata 2-0 (21-19, 21-13) dalle australiane Milutinovic/Feje.

Nel tabellone maschile del Future di Lecce, la coppia azzurra formata da Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, ha conquistato l’accesso alle semifinali dove, domani alle ore 11, affronteranno Carlo Bonifazi e Davide Benzi.

Viscovich e Dal Corso nei quarti di finale hanno superato, al termine di un match combattuto, gli argentini Azaad-Buone 2-1 (24-22, 18-21, 15-11) che li proietta dunque tra le migliori quattro coppie del torneo pugliese.

Gran bella prestazione anche per Bonifazi-Benzi che hanno superato senza troppi problemi gli olandesi Gronewold-Van Der Loo con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-11).

Si conclude, invece, agli ottavi di finale l’avventura di Theo Hanni e Michael Burgmann. Gli altoatesini sono stati superati dai cinesi HA Likejiang-Wu Jiaxin per 2-0 (21-13, 21-13). Stessa sfortunata sorte anche per l’altra coppia italiana formata da Francesco Vanni e Fabrizio Manni usciti sconfitti nel loro ottavo di finale per mano degli olandesi Sengers-Boehlè 2-0 (21-12, 21-19). Anche per loro si chiude al nono posto l’avventura nel Future di Lecce.