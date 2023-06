Beach Volley, la conferenza stampa di presentazione in diretta streaming

Tutto pronto per l’inizio di una nuova e intensa stagione con il beach volley italiano. Da fine maggio a settembre, infatti, tutti i beachers del panorama nazionale avranno la possibilità di sfidarsi nei numerosi eventi organizzati in tutta Italia.



Relatori di giornata saranno il presidente federale Giuseppe Manfredi e il coordinatore dell’attività territoriale FIPAV Fabio Galli. Con loro presenti in collegamento le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi insieme a Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, coppia che nel fine settimana sarà impegnata nel torneo “Challenge” del Beach Pro Tour di Jurmala, in Lettonia. Durante la presentazione saranno illustrati tutti gli eventi federali che accompagneranno beachers, addetti ai lavori e tutti gli appassionati in questa lunga estate con il beach volley italiano.



Guarda la conferenza stampa di presentazione in diretta su questa pagina a partire dalle ore 10.00