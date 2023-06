Quattro coppie azzurre sulla sabbia di Jurmala

JURMALA (LETTONIA)-Prenderà il via giovedì 15 giugno a Jurmala (Lettonia) il quarto torneo Challenge del Beach Pro Tour 2023. Quattro le coppie azzurre ai nastri di partenza: cominceranno la loro avventura direttamente dal main draw e come testa di serie numero 1 gli azzurri Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, che lo scorso anno questo torneo lo hanno vinto. Partiranno invece dalle qualifiche Daniele Lupo ed Enrico Rossi e Davide Benzi e Carlo Bonifazi, freschi vincitori del Future di Lecce andato in scena lo scorso fine settimana.

A difendere i colori azzurri nel tabellone femminile ci saranno Claudia Scampoli e Margherita Bianchin; le azzurre infatti, dopo l’ottimo primo posto ottenuto a Lecce, partiranno in questo nuovo appuntamento del BPT direttamente dal main draw.