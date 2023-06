Presentata la stagione 2023 del beach volley

ROMA- Si è svolta oggi, mercoledì 14 giugno, la conferenza stampa di presentazione dell’ estate 2023 del beach volley italiano . Presenti in studio il Presidente Federale Giuseppe Manfredi e Fabio Galli, coordinatore dell’attività territoriale FIPAV; l’incontro è stato moderato da Giovanni Cristiano, voce del beach volley italiano oltre che di SKY Sport. Presenti in collegamento telefonico da Jurmala Paolo Nicolai e Samuele Cottafava e in collegamento video anche le campionesse d’Italia in carica Marta Menegatti e Valentina Gottardi.

Tanti gli argomenti trattati durante l’incontro: si è parlato ovviamente delle varie tappe del Campionato Italiano Assoluto e di quelle giovanili, del Campionato Italiano per Società conclusosi a fine maggio e dello stato di salute di tutto il movimento del beach volley. Lo spazio è stato dedicato anche ai vari eventi Futures in programma in Italia e a tutta l’attività internazionale, con un occhio di riguardo verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Alla videoconferenza stampa hanno preso parola, sempre da remoto, Enrico Moretti Polegato, Presidente di Diadora ed Eugenio Ceravolo, Account Manager di Wilson, società che ha rinnovato l’accordo con la FIPAV ampliando il proprio impegno anche sul Campionato Italiano per Società 2023.

Sempre nell’ambito della videoconferenza sono poi state presentate le due nuove partnership del circuito tricolore: Fonzies (Title sponsor del campionato italiano) e ISMEA.

GLI INTERVENTI-

Giuseppe Manfredi-« Quest’anno il campionato italiano di beach volley ha raggiunto un bel traguardo, quella che ci apprestiamo a vivere è infatti la trentesima edizione del circuito tricolore. Ogni anno cerchiamo di aggiungere sempre qualcosa in termini di investimenti e nuove idee per rendere il campionato italiano più bello e interessante. La Federazione Italiana Pallavolo infatti crede fortemente in questa disciplina e lo dimostra che il consiglio federale ha stanziato 100.000 euro in favore delle società sportive, impegnate a promuovere l’attività giovanile di beach volley. Investiamo tantissimo anche nelle squadre nazionali, perché chiaramente la preparazione olimpica è per noi prioritaria. Tante risorse poi le stiamo destinando alla preparazione delle coppie più giovani che sono nell’orbita delle nostre squadre nazionali. Colgo questa occasione per ringraziare Marta Menegatti e Paolo Nicolai per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo per il beach volley italiano, rappresentano sicuramente un esempio positivo per le nuove generazioni. Stiamo continuando a lavorare alla crescita tecnica di alcuni talenti in coppia con atleti più esperti. Questo mix sta iniziando a portare anche risultati molto incoraggianti, che ci fanno ben sperare per il prossimo futuro. Pochi giorni fa abbiamo visto trionfare due coppie italiane nel torneo Future di Lecce e questo vuol dire che siamo sulla strada giusta, infatti anche la scelta di riproporre in Italia ben 4 tornei del Beach Pro Tour nel 2023 è finalizzata alla crescita dei nostri giovani atleti. Voglio ringraziare tutti i nostri partner per il loro supporto. Quest’anno abbiamo confermato tante sponsorizzazioni e questo vuol dire che il prodotto beach volley è interessante per le aziende. Un ringraziamento speciale va a Ismea e Fonzies, due nuovi sponsor che si sono uniti in questa stagione alla nostra famiglia e a cui è piaciuto il nostro modo di proporre questa disciplina ».

Fabio Galli- « La stagione 2023 del beach volley italiano è di fatto già cominciata. Ormai da qualche anno grazie all’attività legata al Campionato Italiano per Società, la FIPAV sta dando la possibilità di giocare a beach volley quasi 365 giorni l’anno, con i primi tornei che hanno preso il via a ottobre per concludersi con le Finali di Bibione di fine maggio. Prossima settimana inizierà invece il Campionato Italiano Assoluto; anche quest’anno la manifestazione sarà caratterizzata da alcune tappe Gold, che hanno un’annotazione tecnico organizzativa di prestigio e da tappe tradizionali che comunque rappresentano degli appuntamenti di fondamentale importanza che metteranno in palio punti importanti per l’assegnazione dei titoli nazionali. Si giocherà a beach volley praticamente tutta l’estate. L’organizzazione di tutti questi eventi rappresenta un motivo d’orgoglio per la Federazione, non ci sarà un weekend senza un evento di beach volley. La prima tappa Gold del CI è in programma dal 23 al 25 giugno a Palinuro (SA), per poi passare dal 7 al 9 luglio a Montesilvano (PE) dove si assegnerà la Coppa Italia, mentre la tappa conclusiva si svolgerà a Bellaria Igea Marina (RN) dall’8 al 10 settembre, evento nella quale verranno premiati i vincitori dello Scudetto. Insieme a tutti gli appuntamenti del Campionato Italiano sono in programma anche numerosi appuntamenti con il Campionato Italiano giovanile che rappresenta il futuro del movimento e l’asset su cui la FIPAV punta maggiormente; tra l’altro per la prima volta si assegneranno anche i titoli Under 14, per una copertura totale di tutte le fasce d’età. Il punto forte del movimento è rappresentato dall’alto numero di centri e società che si impegnano tutto l’anno cercando di fare più attività possibile, soprattutto legata ai giovani. Il movimento del beach volley italiano connesso alle società è un qualcosa di davvero grande. Siamo collocati infatti ai vertici assoluti per numero di società e numero di tesserati. Tempo fa parlammo con la CEV proprio di questa nostra posizione ricevendo anche grandi complimenti. Quest’anno, proprio la Confederazione Europea ha infatti messo in palio, per il primo anno, l’European Cup, evento che vedrà scontrarsi tutte le società cha hanno vinto i propri campionati nazionali. Cavalchiamo dunque l’onda d’entusiasmo che il beach volley è capace di produrre. Abbiamo tra l’altro un grande esempio in FIPAV che è quello dell’attività pallavolistica. Tante società, tanti giocatori, allenatori che hanno portato a dei risultati storici, come quelli ottenuti lo scorso anno. Il beach volley è vero che è nato dopo, ma ha la fortuna di avere un modello da seguire che è vincente e funzionante, ovviamente con le dovute diversità. Siamo tutti pronti per l’inizio di questa lunga stagione ».

Marta Menegatti- « Ho vinto il mio primo scudetto nel 2009 e da allora tante cose sono chiaramente cambiate. Il livello nel corso degli anni si è alzato moltissimo. Per esempio anche lo scorso anno al Campionato Italiano, che abbiamo vinto, c’erano delle squadre molto competitive. Ho intrapreso nel 2021 questo nuovo percorso con Valentina Gottardi. In questi due anni Valentina ha avuto una crescita favolosa al di là di ogni aspettativa. Per me è un piacere starle accanto e trasmetterle tutta la mia esperienza. Sta crescendo molto anche tecnicamente e questo sta giovando chiaramente sia a lei che alla coppia. Abbiamo tanti obiettivi che vogliamo realizzare. Il più importante è certamente quello di andare alle prossime olimpiadi di Parigi, sappiamo che la strada è ancora lunga e davanti a noi abbiamo una stagione densa di appuntamenti. Per centrare l’obiettivo cerchiamo di concentrarci sul lavoro quotidiano e questo ci serve per affrontare ogni singolo torneo del periodo preolimpico nel modo migliore ».

Valentina Gottardi- « Il mio percorso è nato a metà 2021 quando ho vinto prima i Campionati Under 20 per poi giocare la tappa finale del Campionato Italiano Assoluto insieme a Marta. Non c’è una partita in particolare che ha rappresentato la vera svolta, diciamo che è stato tutto il percorso intrapreso con Marta che mi ha permesso di crescere. Se proprio devo citare una partita è sicuramente la finale dello stesso campionato contro le russe Dabizha/Rudykh, anche perché quello è stato il mio primo torneo con Marta. Da lì poi abbiamo partecipato alle Sardinia Beach Finals, il mio primo evento, tra l’altro il più importante del circuito internazionale”. Valentina Gottardi in chiusura - “In Italia il movimento generale del CI sta crescendo anno dopo anno, ci sono tante coppie di livello sempre molto difficili affrontare; anche quelle che arrivano dalle qualifiche sono competitive ».

Paolo Nicolai- « La crescita del movimento del beach volley e dei tornei disputati in Italia è sotto gli occhi di tutti. L’aumento di giocatori, società, scuole di beach volley ed eventi è un aspetto molto positivo per il nostro sport. Ora siamo in Lettonia per giocare un nuovo torneo del Beach Pro Tour. Chiaramente scenderemo in campo per cercare di arrivare fino in fondo e magari vincere questa tappa. Questo nuovo format ha ridotto il numero di coppie e di conseguenza anche il livello degli avversari è alto, fin dai primi turni. Il livello generale nel circuito mondiale è molto equilibrato e in ogni torneo le partite vengono decise solo negli ultimi punti dei set. Siamo consapevoli di tutto questo, ma allo stesso tempo siamo pienamente convinti dei nostri mezzi e quindi sono molto fiducioso sul proseguo della stagione. Ci sono tanti tornei da giocare e, la classifica generale è molto corta, sono tante le coppie raccolte in una manciata di punti. Stiamo lavorando per preparare al meglio uno degli appuntamenti clou della stagione come i Campionati Europei in programma ad agosto ».

Samuele Cottafava-« Ho avuto la fortuna di vincere il Campionato Italiano e devo dire che è stato una gran bella emozione. Tra l’altro ho raggiunto quest’obiettivo insieme Jakob Windisch, mio grande amico con il quale ho giocato insieme per tre anni, partendo dalle giovanili. Al termine di quel risultato ho ricevuto poi la proposta di Paolo di giocare insieme a lui. Sicuramente quello è stato il mio anno di svolta dal punto di vista sportivo. Le sensazioni di giocare al fianco di Paolo? Paolo è a questo livello ormai da una ventina d’anni, lui ha sempre partecipato per vincere le più importanti manifestazioni come i Giochi Olimpici; una volta arrivata la chiamata da parte sua mi sono subito reso conto che l’obiettivo massimo fosse sempre lo stesso, ovvero quello dii puntare alle Olimpiadi, cercando di ottenere il miglior risultato possibile. Siamo in piena corsa e non vediamo l’ora di cominciare a giocare i prossimi tornei ».

GLI APPUNTAMENTI 2023-



Il Calendario del Campionato Italiano Assoluto

16-18 giugno, Albissola Marina (SV)

14-16 luglio, Beinasco (TO)

21-23 luglio, Catania (CT)

28-30 luglio, Cirò Marina (KR)

11-13 agosto, Cordenons (PN)

25-27 agosto, Vasto (CH)

Il calendario del Campionato Italiano Assoluto “GOLD”-

23-25 giugno, Palinuro (SA)

7-9 luglio, Montesilvano (PE)

8-10 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)

Il calendario del Campionato Italiano Master-

2-3 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)

Il calendario del Campionato Italiano Under 14-

2-3 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)

Il calendario del Campionato Italiano Under 16-

11-12 luglio, Beinasco (TO)

25-28 luglio, Roma

5-6 agosto, Cordenons (PN)

26-27 agosto, Cellatica (BS)

2-3 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)

Il calendario del Campionato Italiano Under 18-

3-4 luglio, Montesilvano (PE)

10-11 luglio, Beinasco (TO)

27-28 luglio, Roma

7-8 agosto, Cordenons (PN)

24-25 agosto, Cellatica (BS)

4-5 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)

Il calendario del Campionato Italiano Under 20-

5-6 luglio, Montesilvano (PE)

12-13 luglio, Beinasco (TO)

19-20 luglio, Catania

25-26 luglio, Roma

9-10 agosto, Cordenons (PN)

26-27 agosto, Cellatica (BS)

6-7 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)

Aia Aequilibrium Cup Trofeo delle Regioni Beach Volley

1°-3 agosto, Cesenatico (FC)

GLI APPUNTAMENTI FUTURES DEL BEACH PRO TOUR IN PROGRAMMA IN ITALIA-

8-11 giugno, Lecce

29 giugno-2 luglio, Messina

31 agosto-3 settembre, Corigliano Rossano (CS)

21-24 settembre, Cervia (RA)*

*Giovedì 8 giugno, la FIVB e la CEV hanno ufficializzato che il torneo Future del Beach Pro Tour 2023, originariamente programmato a Cervia (RN) dal 18 al 21 maggio scorso e poi rinviato a causa del maltempo e dell'alluvione senza precedenti che ha colpito molte zone dell'Emilia Romagna, si svolgerà dal 21 al 24 settembre.